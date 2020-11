Comme un skipper du Vendée Globe....depuis son canapé à Granville !

Le Vendée Globe, son aventure, ses tempêtes comme si vous y étiez, ou presque ! Alors qu'une trentaine de skipper affrontent cette course en solitaire autour du monde, ce sont pas moins de 700 000 bateaux virtuels qui tentent aussi ce tour du monde...derrière leur écran !

Un véritable engouement pour cette Virtual Regatta, la version virtuelle du Vendée Globe, qui séduit de plus en plus de monde, c'est 200 000 bateaux de plus qu' il y a 4 ans !

Travailler ses gammes

Et au large version 2.0 il y a une équipe France Bleu !

Novices ou expérimentés, ils vibrent tous comme les marins. Même si évidemment c'est plus confortable depuis son canapé ! Mais ça n'empêche pas de belles sensations, explique Olivier Scius. Ce granvillais passionné de voile est coach de l''équipe, c'est son 3e Vendée Globe virtuel !. "Ce qui est intéressant, c'est toute la stratégie de course, la stratégie de la météo, ça c'est identique que ce que vous ressentez sur un bateau et ça permet de travailler ses gammes, de faire des coups qu'on ne ferait pas sur l'eau."

Il n'y a pas de frustration, c'est un complément. La seule frustration, c'est la sensation de la mer que vous n'avez pas évidemment. Mais vous n'avez pas non plus la contrainte de vous réveiller humide avec un bateau cassé !

Du virtuel au réel

Dans l'équipage il y a les marins aguerris...et les novices. Certains n'y connaissaient absolument rien et se sont pris franchement au jeu, comme Christine Mariette, 41 ans, de Granville. Elle adore la mer, les iles anglo-normandes....mais la voile ne faisait pas du tout partie de sa vie ! Elle s'est laissée complètement embarquée et a créé son bateau "Christine fan des îles". C'est sa deuxième participation à la Virtual Regatta. " Je suis maintenant mordue de voile et je suis partie dans des délires juste avec un jeu. Je mets mon réveil plus tôt pour suivre la course, établir mes stratégies..."

La nuit je me réveille comme si je faisais des quarts !