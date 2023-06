Comme une ambiance de Noël à Rouen

L'été commence à peine et c'est déjà Noël à Rouen (Seine-Maritime). De la fausse neige a été répandue sur les marches de l'église Saint-Maclou et des décorations de Noël accrochées rue massacre pour les besoins d'un tournage. On vous explique.

Tout est ultra-secret autour de ce tournage mais rien n'est très discret. De la fausse neige a été saupoudrée sur les marches de l'église Saint-Maclou, et des décorations de Noël ont été accrochées sur massacre à Rouen (Seine-Maritime). Ces décorations servent pour le tournage d'un téléfilm américain de Noël dont la diffusion est prévue cet hiver sur TF1. Ce sont-là les seules informations que l'on a pu obtenir car tout est confidentiel : le scénario, les acteurs, le producteur, la date de diffusion, tout est secret. Mais les décorations ne passent pas inaperçu. De nombreux passants amusés prennent en photos la fausse neige et les décorations qui détonnent un peu en cette saison. "C'est donc tous les jours Noël à Rouen" s'amuse une touriste venue de Grenoble qui l'insolite de la situation fait sourire. "Je dis aux clients qu'il a neigé et c'est marrant" rigole Thomas, serveur à l'Antico Café, face à l'église Saint-Maclou. "Cela attire les gens et c'est rigolo" sourit Marianne, la gérante d'un café de la rue massacre qui fermera ses portes ce jeudi pour les besoins du tournage. "Cela nous fera une journée de congé, après l'Armada, on est très content" assure la jeune femme qui sera évidemment dédommagée par la production. En tout cas, les commerçants de la rue, très habitués à décorer eux-mêmes ont joué le jeu volontiers. Ils ont laissé libre cours à la production pour peindre leurs vitrines avec de la fausse neige. Et il se murmure que ce jeudi, les pavés de la rue pourraient eux aussi être recouverts de neige afin de parfaire le décor pour les scènes qui se tourneront sur place dans la journée. La rue damiette, qui part de la place l'église Saint-Maclou, devrait aussi voir tourner quelques scènes dans les jours prochains.