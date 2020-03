Comment France Bleu Breizh Izel travaille malgré le confinement

Nos équipes sont mobilisées pour continuer à vous informer et vous accompagner, malgré l'épidémie de coronavirus. Avec le confinement, un minimum de personnes reste à la station, les autres sont en télétravail... et ça réserve parfois quelques surprises !

France Bleu Breizh Izel reste à vos côtés pendant cette épidémie de Coronavirus. Pour vous accompagner en respectant le confinement, nous avons modifié notre façon de travailler.

L'idée c'est de limiter au minimum le nombre de personnes présentes physiquement à la station. C'est simple dans notre bureau de Brest, puisque la journaliste est seule en poste... Mais beaucoup plus compliqué à Quimper !

Alors pour faire l'antenne que vous écoutez chaque jour, il y a une personne à l'accueil, un animateur, un technicien et un journaliste dans nos locaux pour chaque émission, pas plus. L'encadrement se relaye pour limiter tout risque de contamination. Les contenus sont également mis en commun avec les voisins de France Bleu Armorique.

Nous sommes comme vous, nous avons des enfants, des conjoints et même des animaux... qui perturbent un peu notre télétravail !

Les équipes techniques ont été très réactives, et ont récupéré du vieux matériel pour nous installer de vrais petits studios, chez nous ! Pour être tout à fait honnête, on a même oublié le nom du matériel installé chez Léo Rozé, personne n'est capable de nous le dire, mais ça fonctionne ! Une fois que c'est branché, il faut juste éloigner les enfants au moment d'enregistrer ou de passer en direct (c'est du vécu !).

Dans cette vidéo qui vous montre comment on s'est organisé, on vous emmène dans la cuisine d'Adeline Divoux et sous la couette de Thomas Lavaud ! On vous livre aussi notre best-of, avec l'intervention du chien, ou l'éternuement du cher et tendre au milieu d'un tuto en breton !

Nous avons essayé de nous adapter, et fait évoluer nos contenus en langue bretonne, pour répondre à vos besoins, notamment ceux des enfants qui ne peuvent plus aller en école bilingue.

"J'ai dû arrêter une interview car ma machine passait en mode essorage"

Il y a donc parfois quelques déconvenues, comme pour Annaïg Haute, qui explique : "j'ai dû arrêter une interview car ma machine passait en mode essorage, mais les gens sont compréhensifs, ils savent que ce sont les aléas du Corona !"

Mais croyez-le, nous mettons tous notre cœur à continuer à faire vivre notre antenne de France Bleu en Bretagne, et vos messages d'encouragement nous font chaud au cœur !