Comment les militaires de la Marine en mission fêtent-ils Noël ?

Brest, France

Du haut de ses 25 ans, Romain, second maître manoeuvrier dans la Marine Nationale, fête déjà son deuxième Noël en mer. "C'est évidemment différent de ce qu'on vit à la maison, _les premiers temps ce n'est pas facile car la famille est loin_", reconnait-il. Malgré la distance, le soir du 24 décembre reste une petite parenthèse pour les marins à bord.

Repas de Noël et cohésion

En pleine traversée de l'Atlantique, après une semaine en mer, ce n'est que par email ou téléphone que les vœux de Noël seront adressés aux proches, si les connexions ne coupent pas en raison des conditions météo. "Ils savent qu'on n'est pas là, et on fêtera plus l'année suivante", lance Romain. Avec son père également dans la Marine Nationale, il a été habitué tout petit à avoir un Noël sans toute la famille réunie. A bord, "la cohésion et l'équipage qu'on constitue fait qu'on ressent moins ce manque", estime-t-il.

On a fait un repas de Noël en avance avec ma famille, le week-end avant le départ.

C'est aussi un repas de fête qui attend les marins ce mardi soir, bien que le menu complet soit tenu secret pour l'heure. "On a un repas amélioré à Noël, avec un gâteau fait maison évidemment, et on arrive à faire des activités, lance le second maître. Bien qu'on soit au travail, on va faire une _petite coupure pour célébrer tous ensemble_".

Cadeaux et Père Noël à bord

Pour les cadeaux à la famille, il a fallu anticiper. "J'ai acheté la plupart en avance, ils ont été transmis. _Mes proches ont fait pareil, et je vais ouvrir ceux qu'ils m'ont offert ce soir_", explique Romain. Il ramènera aussi quelques trouvailles des différents pays étrangers dans lesquels la frégate va faire escale.

La distribution de cadeaux se fait aussi entre marins : "on en a un qui joue le Père Noël, plaisante le second maître manoeuvrier, on a des cadeaux de la Marine, sans compter ceux qu'on s'offre entre nous, entre carrés". Certains auront également l'occasion de voir leurs proches pour le Nouvel An : la frégate doit arriver à New-York. Pour ceux dont les proches ne peuvent pas faire l'aller-retour, ce sera de nouveau une célébration entre marins : "c'est en train de s'organiser", conclut Romain.