Comment marcher dans le sable sans se brûler les pieds ?

Il est midi sur la plage de La Grande-Motte, le thermomètre affiche 35 degrés, le sable est déjà très chaud. Comment faire pour ne pas se bruler la plante des pieds ? "Question difficile" répond en riant ce vacancier qui, après une seconde de réflexion, préconise de courir le plus vite possible. C'est effectivement ce que font beaucoup de gens. "Non, le mieux c'est de marcher avec des claquettes ou des chaussures" ajoute son voisin de serviette.

Autre technique : marcher au bord de l'eau, là ou le sable est mouillé. Ou alors, "tremper ses pieds dans la mer pour que le sable humide reste collé et forme une semelle" explique fièrement un petit garçon.

Un peu plus loin, sous un parasol, un retraité assis dans un fauteuil pliant demande simplement à la mairie d**'installer un tapis sur le sable** jusqu'à la mer. Enfin, cette femme pleine d'ironie, propose de marcher sur les mains !

L'astuce, selon les spécialistes, c'est de planter son pied dans le sable au lieu de marcher à plat car le sable est bien plus chaud à la surface qu'en dessous.

