Loire, France

Quand on dit Mars, vous pensez probablement en premier à la planète rouge, voire aux biscuits. Mais Mars, c'est aussi le nom d'une petite commune tout au nord du département de la Loire, qui se retrouve sous le feu des projecteurs, au cœur d'une campagne de communication pour la marque de voiture Skoda.

L'entreprise tchèque, passée sous pavillon allemand, a voulu répondre à la grosse opération de communication du constructeur Tesla Motors, leader de la voiture 100% électrique. Il y a une semaine, son PDG Elon Musk, a envoyé une de ses voitures dans l'espace, en direction de Mars, à bord de sa fusée Falcon Heavy.

Mars, propulsée à la une des sites automobiles

Skoda a voulu répondre, et arriver sur Mars beaucoup plus vite : destination le nord de la Loire. Tout commence avec une vidéo postée par Skoda France sur Twitter : "On n'a pas dit notre dernier mot". On y voit une voiture de la marque et un astronaute au volant, la même mise en scène que pour Tesla. A peine un jour après, nouveau poste de Skoda : "Non vous ne rêvez pas. SKODA vient d'arriver sur Mars." En fait, à Mars, chez nous, dans la Loire, et ça bien avant la voiture Tesla sur la planète rouge.

Une réponse bien sentie, qui propulse le village un peu partout sur internet : retweeté par le Journal du Geek, raconté sur le site usine-tesla, qui est plutôt pro-Elon Musk mais, qui s'amuse de cette balade à Mars, ainsi que par Auto Plus. Le site va un peu plus loin et analyse l'opération : d'après eux, ce coup de communication permet à Skoda de se placer en concurrent de Tesla. Ce n'est pas encore le cas, mais le constructeur européen compte entrer sur le marché du véhicule 100% électrique en 2020, d'après Auto Plus.