C'est un phénomène exceptionnel : l'éclipse de lune la plus longue du 21ème siècle. Elle aura lieu ce vendredi 26 juillet. Elle sera visible aux alentours de 21h30 dans le Nord et le Pas-de-Calais.

Ce vendredi aura lieu l'éclipse de lune la plus longue du 21ème siècle. Elle devrait durer plus d'une heure et quarante trois minutes. Rappelons qu'une éclipse apparaît lorsque la lune rencontre l'ombre de la terre. Dans le Nord et le Pas-de-Calais, l'éclipse totale sera visible à partir de 21h30.

Quelques conseils

Pour observer au mieux l’éclipse de lune, il faut avant tout savoir à quel moment regarder. Le site Timeanddate permet de savoir à quelle heure précisément l'éclipse de lune débutera dans votre commune. Par exemple, l'éclipse totale commencera à 21h32 à Lille, tandis qu'elle ne débutera que cinq minutes plus tard à Dunkerque.

Capture d'écran du site Timeanddate.com

Autre conseil : trouver un endroit en hauteur et dont la vue est dégagée. La lune sera observable en direction du sud-est. Et contrairement à l'éclipse solaire, il n'y a pas besoin de lunettes de protection pour l'observer. Néanmoins, la météo pourrait gâcher la fête. Selon Météo France, le ciel sera voilé dans la nuit de vendredi à samedi.