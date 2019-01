Comment un couple de retraités américains a joué et gagné à la loterie pendant 9 ans

Leur histoire devrait bientôt voir le jour au cinéma. L'histoire de Marge et Jerry Selbees, couple ordinaire du Michigan, qui a gagné 26 millions de dollars (23 millions d'euros) à la loterie locale grâce à la découverte d'une faille dans le jeu, en toute légalité.

Marge et Jerry Selbees ont acheté 18 millions de tickets de loterie en 9 ans.

Jerry et Marge Selbees sont des retraités millionnaires du Michigan, mais qui s'ennuient un peu depuis qu'ils ont arrêté de jouer de manière intensive à la loterie.

Tout commence en 2003, quand Jerry, 64 ans, jeune retraité, découvre dans une brochure un nouveau jeu, appelé "Winfall". En lisant les règles, il repère d'emblée une faille statistique. Comme toute loterie, il y a un jackpot de cinq millions de dollars, mais si personne ne la gagne en trouvant les six bons numéros, tous ces millions sont redistribués à ceux qui ont trouvé, trois ou quatre bons numéros seulement, comme une fontaine où l'eau ruisselle de bassin en bassin. D'habitude, le gain de la loterie augmente tant qu'aucun joueur n'a gagné, mais n'est pas redistribué.

Un retraité passionné par les chiffres

A ce stade, vous vous demandez peut-être où est la faille ? C'est normal, il faut avoir un esprit comme celui de Jerry pour la repérer d'emblée. Jerry a toujours eu un goût prononcé pour les mathématiques, les statistiques, et les puzzles. Un peu obsessionnel aussi, quand il trouve une nouvelle passion - la géologie, les champignons, les collections... - il s'y donne à 100%. A 64 ans, il se prend donc de passion pour la loterie.

Selon ses calculs, il a une chance sur 54 quatre d'obtenir trois bons numéros, et une sur 1 500 d'en obtenir quatre. Bref, il se rend compte que s'il achète beaucoup, beaucoup, de tickets vendu à un dollar, il peut sortir gagnant. Sa théorie se vérifie, il achète 8 000 tickets, et gagne plus de 15 000 dollars, presque deux fois la mise.

Un nouveau travail à plein-temps

Jerry met alors sa femme dans la confidence. Tous deux passent des journées entières, littéralement, à imprimer des milliers de tickets à la machine. Puis il y a les soirées télé, devant le jeu, à devoir éplucher tous ces tickets, avec toujours deux vérifications pour être sur de n'avoir rien manquer. Une passion à plein-temps, un peu déroutante pour leurs enfants. Jerry et Marge expliquent s'amuser.

Puis Jerry décide d'optimiser le système, et d'en faire profiter famille et amis. Il monte une société où tout le monde joue,et gagne, pendant deux ans. Puis sans prévenir, le jeu s'arrête dans le Michigan.

Capables rouler 14 heures pour jouer

Heureusement, Jerry apprend que la même loterie existe dans le Massachusetts, à plus de 1000 kilomètres de chez lui. Comme il trouve que l'aéroport cause trop de tracas, il décide de faire les aller-retour en voiture avec sa femme. 14 heures de route à chaque trajet, alors ils jouent gros, 600 000 dollars à chaque fois.

Jerry et Marge ne sont pas les seuls à profiter de cette faille, un groupe d'étudiant en mathématiques de la prestigieuse MIT font de même. L'histoire devient publique, quand une journaliste découvre ces groupes de parieurs. Une enquête est ouverte, mais à l'arrivée aucune charge ne peut être retenue contre Marge et Jerry.

18 millions de tickets achetés

Finalement, le jeu s'arrête aussi dans le Massachusetts. Jerry et Marge jouent pour la dernière fois en 2012. Au total, 18 millions de tickets achetés, tous conservés dans des bacs en plastique dans leur garage, pour 26 millions de dollars de gain (23 millions d'euros) partagés avec leurs enfants et leurs amis. Jerry et Marge ont récupéré 9 millions de dollars rien que pour eux.

Pas de voiture de sport, de croisière, d'extravagances, dans leur nouvelle vie de millionnaires. Ils habitent toujours dans leur maison dans le Michigan, qu'ils ont refaite. Une partie de l'argent sert à financer les études des petits-enfants.

Une histoire qui va encore leur rapporter de l'argent. Hollywood vient d'acheter les droits pour en faire un film.