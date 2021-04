Commerces non-essentiels : des gérantes de magasins de lingerie envoient une culotte au Premier ministre

Une culotte et une lettre envoyées au Premier ministre

Des courriers comme ceux-là, le Premier ministre ne doit pas en recevoir tous les jours. Un collectif de gérantes de magasins de lingerie, baptisé Action Culottéeenvoie ce lundi des culottes à Jean Castex, pour protester contre le classement de leurs boutiques en tant que commerces "non-essentiels". Depuis le début du nouveau confinement, ces magasins sont fermés, comme tous les commerces de vêtements.

Caroline tient une boutique à Roquebrune-sur-Argens (Var) et elle a envoyé sa culotte ce lundi matin par la poste. Dans sa vitrine, à côté des sous-vêtements, elle avait déjà affiché une banderole "Je ne suis pas essentiel" pour manifester son mécontentement.

Vitrine d'une boutique de lingerie à Roquebrune sur Argens où la gérante a posé une pancarte "Je ne suis pas essentiel" pour manifester son mécontentement © Radio France - Sophie Glotin

Aujourd'hui, elle n'a pas hésité à envoyer sa lettre personnalisée au Premier ministre.

Une lettre bien particulière pour Jean Castex, Hôtel de Matignon - Caroline Lingerie

Dans ce courrier, les gérantes de magasins lingerie expliquent : "Vous trouverez ci-joint à ce courrier un élément de la vie quotidienne pourtant considéré comme non-essentiel par votre gouvernement : une petite culotte."

Désarroi, incompréhension... Les commerçantes expliquent que leur marchandise a été placée en quarantaine et que les jauges sanitaires étaient mises en place dans leurs boutiques en plus des gestes sanitaires de protection. Elles estiment que ce n'est pas dans ces petits commerces que le risque de transmission est le plus élevé, par rapport aux grandes surfaces par exemple.

"La culotte, non-essentielle ? N’est-ce pas une question d’hygiène et de protection ?"

Elles s'interrogent aussi sur le caractère "non-essentiel" des sous-vêtements : "N’est-ce pas une question d’hygiène et de protection ?"

L'enjeu économique est essentiel pour la plupart de ces gérantes de petites boutiques, qui estiment que certaines ne survivront pas à ce troisième confinement et que des liquidations ont d'ailleurs déjà commencé.

"Nous sommes les animateurs des centres villes, les confidents des personnes seules ou âgées, les distributeurs de bonheur de nos clients, la fierté de nos maires", concluent ces militantes (et militants) des magasins de lingerie.