Commercial-le Mans, les jeux de mots ont du succès

Ils aiment leur ville au point d'inclure son nom dans celui de leur société ! EvidemMans ces commerçants, une vingtaine, ont de l'humour. La tendance née dans les années 80 ne s'essouffle pas, au contraire. Le filon du jeu de mot est en plein rajeunisseMans.

La formule est simple mais pas au point d'être évidente pour tout le monde. "Un enfant à demandé à ses parents pourquoi notre magasin s'appelle "amuzman", en le prononçant comme "Superman". L'Amuz'Mans a ouvert cet été dans le vieux Mans et Aurélien Touzeau, son co-gérant, doit parfois faire de l'explication de texte. Il n'est pourtant que le dernier d'une longue liste à jouer avec le nom de sa ville.

Ce qui fait sourire en devanture d'un bar à jeux s’applique-t-il facilement dans un cabinet de conseil financier ? A la tête de FinanceMans, Patrick Lesmesle assure que oui. "Il y a bientôt 25 ans je me suis dit "finance... Mans..." et voilà. C'était un soir de fête", se souvient-il. "Et maintenant, sur le plan national, on est bien connus pour ça !"

Offres de reprise

A chaque fois, les chefs d'entreprise racontent que l'idée leur a semblé évidente, une fois trouvée. "J'avais déjà donné ce nom à ma société, au greffe du tribunal, et je cherchais une enseigne, raconte Stéphane Vachot, à la tête de l'agence immobilière Carré Mans. Je me suis tourné vers un cabinet que conseil qui m'a dit que l'avais déjà trouvé l'idée !".

Au milieu de ses baguettes de cadres, en zone nord, Serif Gulmez reconnaît s'être inspiré d'autres activités pour trouver le nom de l'Encadre'Mans, il y a 23 ans. "Il y avait le Bati Mans, l'Evène'Mans..." Depuis, c'est lui la référence, au point que "plusieurs concurrents ont voulu racheter l'enseigne, rien que pour avoir le nom !"

Au bout de 23 ans, le jeu de mots conserve aussi son pouvoir de surprise : "Quelques-un me disent qu'il y a une faute d'orthographe dans mon enseigne", s'amuse le commerçant. Comme toutes les blagues, celle-ci devient moins drôle quand il faut l'expliquer.