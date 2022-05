VIDEO - "On compte sur vous" : Philippe Etchebest déjà prêt pour son concert le 28 mai à Cherbourg-en-Cotentin

Le chef Philippe Etchebest est très heureux de venir à Cherbourg-en-Cotentin le 28 mai. "On va tout défoncer", c'est le message qu'il a posté le 9 mai sur les réseaux sociaux. Avec son groupe "Chef and The Gang", il se produira à l'Agora d'Equeurdreville. Il s'agit d'un concert caritatif au profit des Pompiers solidaires. "On compte sur vous", conclut-il dans cette vidéo.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix