A Concarneau, l'Astrolabe ne passe pas inaperçu

72 mètres de long d'un rouge pétant : l'Astrolabe II ne passe pas inaperçu. Amarré depuis janvier dans le port de pêche de Concarneau (29), le navire est en fin de construction avant un grand départ dans les terres australes à la fin de l'été normalement. En attendant, il suscite la curiosité.

Difficile de le rater quand on se balade à Concarneau. Visible depuis le port mais aussi des remparts de la ville close, il faut dire aussi que le bateau est impressionnant. Il mesure plus de 70 mètres, avec sa proue en brise-glace. Mais c'est surtout sa couleur qui attire le regard : rouge pétant. De quoi interloquer les habitants et les touristes.

Une nouvelle attraction

Les enfants les premiers, comme Titouan, neuf ans, qui pose la question fatidique à son papa : "c'est quoi ce bateau ?". Sauf que le papa lui-même se demande "si c'est un navire français" ou encore "à quoi sert ce bateau ?". A l'Office du tourisme de Concarneau, c'est la même chose. Le fameux navire rouge, tout le monde en parle. "La forme assez atypique de l'Astrolabe, sa taille et sa couleur ont éveillé la curiosité des Concarnois et des visiteurs, surtout pendant ces vacances de Pâques", raconte Aurélie, qui y travaille.

Un navire impressionnant

En tout cas, il plaît. " On ne savait pas, on est venu ici par hasard mais on n'est pas déçu !" avoue une touriste perchée sur les remparts de la ville close, "c'est la couleur qui attire le regard." Mais elle n'est pas la seule. Une autre touriste avoue : "ça fait juste rêver le fait d'imaginer qu'ils aillent dans les glaces. On est content de le voir !".

Mais au fait, l'Astrolabe, c'est quoi ?

L'Astrolabe est un navire polaire. Sa proue est en fait un brise-glace. Et il amène dans les terres australes notamment des scientifiques. Celui qui se trouve actuellement dans le port de Concarneau est le numéro deux. Départ prévu dès septembre prochain.