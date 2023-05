Concert symphonique, poétique et industriel à la Halle de la Machine de Toulouse

François Delarozière et un vieux tourneur-fraiseur transformé en batterie centrale devant la Halle de la Machine à Toulouse.

A Toulouse, la Halle de la Machine propose un concert très particulier. Une symphonie mécanique. Un spectacle en plein air qui combine un orchestre classique avec des instruments fabriqués avec de la récup industrielle.

90 artistes au total, 1h30 de sons loufoques, une expérience acoustique unique où chaque spectateur entend un concert différent en fonction de l'endroit où il se place.

L'orchestre joue devant la Halle de la Machine. © Radio France - Pascale Danyel

Symphonie à écouter et à voir

La répétition avait lieu ce mercredi, devant des curieux happés par le spectacle, comme cette famille dont la mère raconte que "le plus impressionnant c'est le bureau métallique, on dirait qu'ils arrivent à faire de la musique avec des casseroles". Face à une machine longiligne le grand-père commente : "ça fait plaisir de découvrir des choses qu'on ne s'attendait pas à voir je pense que c'était un appareil de forage", le directeur artistique de ce spectacle, François Delarozière, livre alors les secrets de fabrication "ça c'est une machine pour dépecer récupérée dans un abattoir du nord de la France et équipée de soufflets d'orgue". Il en sort une musique étonnante.

Spectacle à 360 degrés

Pour comprendre ce qu'est cette symphonie mécanique proposée, il faut imaginer une arène sonore à 360 degrés, avec un vieux tourneur-fraiseur transformé en batterie centrale, un container vide utilisé comme contrebasse géante, un orchestre classique et des machines industrielles trafiquées pour devenir instrument de musique.

Le reggae accordéon. © Radio France - Pascale Danyel

La réacteur artistique François Delarozière parle de "poésie industrielle".

Curieux assistant à la répétition de la symphonie mécanique. © Radio France - Pascale Danyel

Et pour ajouter à la poésie, l'orchestre joue sur la piste d'aviation d'où sont partis les pionniers de l'aéropostale.

loading

La symphonie mécanique est un spectacle payant : 20 euros par adulte, 14 euros en tarif réduit. Il y a quatre représentations, de jeudi à dimanche, celle de jeudi affiche complet, pour les autres il y a encore de la place.