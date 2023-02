Concours de rillettes à Mamers : un bug informatique repousse les résultats

Le palmarès 2023 n'est pas encore connu à cause d'un bug informatique. (Photo d'illustration)

Suspense autour du vainqueur de la 55eme édition du concours national de rillettes sarthoises. Les résultats devaient tomber à l'issue de la compétition, qui s'est tenue ce samedi 12 février à Mamers, mais comme l'a révélé Ouest-France , un couac informatique empêche le jury de désigner le gagnant. Les quelques 143 participants doivent donc patienter.

L'ordinateur n'a pas pu livrer les résultats

Lorsque les rillettes sont examinées, le jury attribut des points à l'écrit à chacun des participants. Mais l'ensemble des données sont ensuite collectées et triées dans un fichier informatique. A la fin du concours, l'ordinateur est alors en mesure de calculer qui a le plus de points. "Il fallait sortir la lettre du gagnant, et c'est là que ça a buggé", décrit Michel Gastel, l'un des organisateurs. Normalement chaque participant reçoit une lettre avec le nombre de point qu'il a obtenu.

Cette opération se fait en présence d'un huissier, qui est ce dimanche en congé. Au moment de l'incident informatique, le jury a décidé de reporter la désignation du vainqueur. Aucune date précise n'a pour le moment été donnée pour savoir quand l'ordinateur allait livrer le palmarès 2023. L'enjeu est de taille car remporter ce concours des rillettes de Mamers a d'importantes retombées économiques pour le gagnant.