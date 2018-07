Le titre du plus gros mangeur de cancoillotte reste en Haute-Saône. Benjamin, 27 ans, a gagné le concours ce dimanche 22/07/2018 en avalant un peu plus de 6 pots de cancoillotte en 10 minutes. Un concours organisé chaque année lors de la "fête de sports" de Larians-et-Munans.

Larians-et-Munans, France

La foule assure le décompte, 5, 4, 3, 2, 1. Au signal les 13 candidats au concours du plus gros mangeur de cancoillotte ont le droit d'ouvrir leur premier pot. Devant eux plusieurs pots de 250 gr de cette spécialité de Haute-Saône. Cette année, il y a deux jeunes filles qui participent à ce concours

Parmi les 13 candidats, deux jeunes filles. © Radio France - Jean-Francois Fernandez

La fête des sports dans ce village.

Le concours du plus gros mangeur de cancoillotte, c'est un des évènements d'un week-end festif dans la petite commune de Larians-et-Munans. Cela fait 52 ans que le club de foot du village organise "la fête des sports". Une ambiance kermesse, mais d'année en année les concerts montent en gamme, cette année c'est Julie Piétrie (Eve lève toi) qui était sur scène dimanche en fin d'après-midi. Au programme un tournois de foot, des jeux inter-villages, et le fameux concours du plus gros mangeur de cancoillotte. Sur le week-end, le petit club de foot qui est organisateur accueille 10.000 personnes. l'entrée est gratuite, mais les diverses consommations et restauration sur place assurent un budget de fonctionnement sur tout l'année pour les footballeur du village qui du coup ne paient pas leur licence.

La scène qui accueille les concerts sur deux jours, et le fameux concours © Radio France - Jean-Francois Fernandez

Le concours, avec au départ Ludovic en tête

Dès le départ, Ludovic 26 ans, prend de l'avance. Il est le premier à terminer son premier pot de 250 gr de cancoillotte. Mais son voisin de gauche Benjamin est un sérieux rival. Benjamin qui prend son temps fini par mettre le turbo.

Les deux rivaux, Ludovic (chemise blanche) et Benjamin (polo beige) avalent les pots les uns après les autres. © Radio France - Jean-Francois Fernandez

Concours Cancoillotte, reportage Copier

J'ai toujours dit j'essaierai bien", Benjamin le vainqueur avec un peu plus de 6 pots de cancoillotte.

Benjamin,le vainqueur © Radio France - Jean-Francois Fernandez

Benjamin, le vainqueur explique sa technique Copier

Concours du plus gros mangeur de cancoillotte. © Radio France - Jean-Francois Fernadez

Concours du plus gros mangeur de cancoillotte. © Radio France - Jean-Francois Fernandez

Le record de 11 pots n'a pas été battu cette année.