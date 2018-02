Une soixantaine d'oiseaux rares et exotiques ont été saisis ce jeudi matin chez un habitant de Condé-Northen, entre Metz et Boulay-Moselle. Un homme les élevait dans une grange depuis des années et sans certificat. Les volatiles sont désormais hébergés au zoo d'Amnéville.

Condé-Northen, France

De nombreux oiseaux rares et exotiques vivaient à l’abri des regards dans une grange de Condé-Northen, un village situé entre Metz et Boulay-Moselle. Cela durait depuis des années, le voisinage pouvait difficilement l’ignorer, et ce jeudi une perquisition a eu lieu.

Les gendarmes ont investi les lieux avec des agents de l’office national de la chasse et de la faune sauvage. Ils étaient accompagnés d’employés du zoo d’Amnéville qui ont pris en charge les volatiles.

Un hiboux grand duc. © Maxppp - CLEMENT PHILIPPE

Une soixantaine d’oiseaux ont été saisis. Des martins pêcheurs nain, aussi petit qu'un colibri, ce qu'on appelle les oiseaux-mouches. Beaucoup d'espèces viennent d’Afrique, comme le bulbul, le guêpier, le pic ou le merle. Il y avait également des rapaces nocturnes comme des chouettes chevêches, des petits modèles là aussi ou alors plus imposants, des hiboux grand-duc de 40 cm de haut.

Des conditions de vie correctes

Le zoo d'Amnéville les a placés en quarantaine. Mais pas d'inquiétude, "_ils vont bien_, ils sont en très bon état, les conditions de vie étaient correctes" selon une employée du zoo. "Les volières installées dans la grange mesurent 2,80 m de haut. Il y avait des tasses à eau, des plantes et de la nourriture" que le zoo a même emporté. "Certes, le sol était sale, avec beaucoup de fientes". Le propriétaire, âgé d'une soixantaine d'années, est tombé malade il y a un an, et il se déplace désormais en fauteuil roulant. Il se faisait donc aider.

L’homme semble connaisseur, "il savait répondre aux questions. Il faisait même de la reproduction". Le sexagénaire est entendu par les gendarmes de Boulay-Moselle car il ne possède pas de certificats, il devra également s'expliquer sur la provenance de ces oiseaux et sur leur finalité.