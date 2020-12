Confiné en Haute-Saône, un créateur bordelais met le paquet et baptiste ses slips "Arpenans" et "Lyoffans"

On a jamais autant rêvé de porter du 70 sur le derrière : un lot de boxers "Arpenans", un slip "Athesans" ou encore un caleçon "Lyoffans" ? Coincé en Haute-Saône pendant le premier confinement, Geoffrey Delpy, entrepreneur bordelais, a décidé de se renouveler. Il a créé sa marque de sous-vêtements pour hommes : "S Bordeaux", une ligne de slips baptisés au nom de communes haute-saônoises.

Quand "Athesans" devient sexy

Geoffrey Delpy est équipementier pour des marques de mode, il crée notamment des mannequins de vitrine. Au premier confinement en mars, il se retrouve coincé à Mulhouse, son vol est annulé. Pas le choix, il se confine en Haute-Saône, chez un ami à Athesans près de Lure.

J'ai regardé le nom des villages autour de moi sur Google Map, je les ai trouvés très jolis et homogènes.

Cela lui a donné de la suite dans les idées : "je me suis retrouvé bloqué dans votre belle région, j'ai regardé le nom des villages autour de moi sur Google Map, je les ai trouvés très jolis et homogènes : il finissent tous pas -ans. Donc effectivement le slip "Athesans", le caleçon "Lyoffans" et le boxer "Arpenans" sont nés... Et notre future gamme s'appellera "Aynans.""

Des slips attractifs pour les Français

Et tout le monde s'arrache les slips haut-saônois. La marque fondée en mars dans la région, a ouvert les ventes en septembre 2020. "On se veut pragmatique, proche de nos clients, avec des prix attractifs pour une marque française puisque l'on commence à 9.90 euros frais de port compris," explique Geoffrey Delpy.

Ces slips sont presque écologiques. "On fait tout ce que l'on peut pour protéger l'environnement, modère le créateur. On a sept hectares de foret dans la région bordelaise qui nous servent de support pour notre programme environnemental. On plante un arbre tous les cent kilos de sous-vêtements vendus." Tous les emballages sont également faits de maïs et de carton recyclable : pas de plastique dans vos slips !

Retrouvez la totalité de l'interview de Geoffrey Delpy dans la Nouvelle Eco sur France Bleu Besançon, en cliquant ici.

En bref, ce confinement a donné de l'élan à cet entrepreneur qui avait "peur de perdre sa première entreprise. C'est d'abord le fruit d'une peur, une marque créé par le confinement et lancée au deuxième confinement. On reste optimiste, créatifs, il faut que l'on se bouge tous !"