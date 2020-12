Côtes d'Armor : le Père Noël ne peut pas travailler !

Père Noël, c'est un métier ! Depuis une vingtaine d'années, chaque mois décembre, comme son père avant lui, Patrick Le Chevoir, bientôt 70 ans, ne chôme pas.

Le costume restera dans le placard

Avec sa vraie barbe blanche, cet ancien infirmier anesthésiste enchaîne les séances photos dans un supermarché, les arbres de Noël dans des entreprises et les distributions de cadeaux chez des particuliers, un peu partout en Bretagne. "Une année, je suis rentré à trois heures du matin après ma tournée", se souvient-il. Mais cette année, à cause du Covid, Patrick Le Chevoir décide de laisser son costume rouge au placard. "Le Père Noël arrive à un certain âge et il faut rester prudent", dit-il.

Je me vois mal faire les représentations avec un masque, on ne verra pas le sourire du Père Noël

Le manque à gagner ? "Pour moi, c'est surtout un extra. Je fais surtout ça pour faire plaisir".

Patrick Le Chevoir restera "confiné", chez lui, à Saint-Quay-Portrieux en attendant de reprendre du service, il l'espère, en 2021...