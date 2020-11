Confinement : à Saint-Malo, une librairie fait ses livraisons à cheval et c'est un succès

Brice Vauthier, le libraire, Solène Lavenan des "chevaux de la mer" et Julie Duchesne de "Josette et Tic" et bien sûr Filou

C'est insolite et écologique à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) alors que les commerces non essentiels ne peuvent prendre que des commandes encore pendant plusieurs jours avant leur réouverture. La librairie l'Etagère, située dans le quartier de Paramé, fait ses livraisons de livres en calèche et c'est gratuit pour le client. L'entreprise locale de chaussettes "Josette et Tic" s'est aussi associée à cette initiative lancée il y a une semaine et qui rencontre un franc succès.

A l'origine, une amoureuse des chevaux

C'est d'abord Solène Lavenan, de l'entreprise "les chevaux de la mer" qui a eu l'idée de monter ce projet car à cause du confinement, elle n'a plus d'activité. Elle a donc contacté le libraire de Paramé qui a été tout de suite séduit " la lecture c'est un temps lent et comme le cheval avance à 4 km/h je trouve que ça va bien ensemble dans l'idée qu'on n'a pas besoin de tout tout de suite" explique Brice Vauthier "dans l'après-midi, on arrive à avoir les livres qu'on veut si je les ai en stock évidemment".

Ce n'est pas une réponse au E-commerce. C'est une juste une réponse d'un citoyen de Saint-Malo à notre mode de vie. On a envie de prendre du temps - Brice Vauthier, libraire

Solène Lavenan et Filou © Radio France - Loïck Guellec

Les malouins sous le charme

Cet après-midi-là c'est Filou, un beau cheval blanc, qui transporte en calèche les commandes de livres et de chaussettes. "Filou c'est un boulonnais de cinq ans" indique Solène Lavenan "il a son caractère mais malgré tout il reste très à l'écoute et il est très sérieux dans son travail". Première étape dans une maison de retraite : l'arrivée de Filou attire les regards émerveillés des résidents. Tous les âges sont séduits "Solène est passée devant un collège à l'heure de la sortie et les adolescents ont fait des coucou à l'attelage" raconte le libraire "c'est chouette, à priori personne ne fait coucou au camion diesel qui passe dans la rue".

Le service est gratuit. Les livraisons se font sur toute la ville de Saint-Malo. Le succès est tel qu'elles vont se faire à cheval jusqu'à Noël.