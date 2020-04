Il fête ses 100 ans au marché de Lesneven en plein confinement

Il ne loupe jamais le marché du lundi matin. Joseph Pengam, un habitant de Lesneven, a pu y fêter aujourd'hui son centenaire ! Le retraité a eu droit à une haie d'honneur de la part des commerçants et de la maire de la ville à son arrivée, et un joyeux anniversaire entonné par les personnes présentes. Deux membres du CCAS lui ont aussi remis un petit cadeau pour célébrer ses 100 bougies.

Joseph Pengam a dû annuler la fête qu'il avait prévu en famille. Sans enfants, ses neveux qui vivent à Bordeaux avaient posé des congés pour venir célébrer son anniversaire avec lui. Le confinement en a décidé autrement.

Un centenaire confiné

Pas question de serrer le centenaire dans ses bras : "Les gestes barrières ont été respectés avec un mètre de distance, pas de bises ni embrassades malgré son envie d'embrasser les femmes", assure avec humour la mairie sur Facebook.

Certains se sont interrogés sur le fait que Joseph Pengam ne porte pas de masque. "J'ai vu pire et ce virus me fait pas peur", a-t-il expliqué d'après la mairie. Le Conseil scientifique préconise quand même le port massif des masques "grand public" pour se protéger soi et les autres. Alors prenez soin de vous Joseph, et joyeux centenaire !