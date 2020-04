Confinement : la Fédération Française de Surf lance un championnat de surf à la maison

C'est un concours spécial confinement, mais néanmoins très sérieux que la Fédération Française de Surf vient de lancer : depuis ce lundi 20 avril, elle a ouvert le Championnat de Surf à la Maison, une compétition nationale, ou peuvent s'affronter surfeurs professionnels comme amateurs, expérimentés comme débutants. Une seule condition : tout faire à la maison.

Surf sur canapé

La Fédération invite les participants à se filmer chez eux, planche aux pieds, à enchaîner les figures dans son jardin, sa baignoire ou son canapé, pour réaliser une vidéo de surf confiné. Les meilleures productions seront retenues et leurs auteurs seront déclarés champions de France de surf à la maison.

Pour participer, rien de plus simple : vous avez jusqu'au mardi 5 mai à 20h pour réaliser un petit film d'une minute, vous mettant en scène en train de faire du surf, du bodyboard ou du paddle, les trois catégories du concours. La fédération demande aux participants de porter un t-shirt blanc sur la vidéo, en signe de soutien aux soignants durant la crise.

La vidéo doit ensuite être postée sur les réseaux sociaux Instagram ou Facebook, en mentionnant les hashtags #SurfezChezVous et #TousEnBlanc, et taguer la fédération (@surfingfrance) ainsi que L'Equipe (@lequipe @adrenaline), partenaire du championnat. Toutes les règles du concours sont détaillées sur le site de la fédération.

Six champions

Les six champions, correspondant aux six catégories (surf hommes, surf femmes, bodyboard hommes, bodyboard femmes, paddle hommes, paddle femmes), seront ensuite choisis par les membres de la fédération. Le champion de France toutes catégories confondues sera choisi par les internautes parmi ces six premiers gagnants.

La fédération explique que les critères de jugement reposeront essentiellement sur la créativité, l'équilibre, et le sens de la mise en scène. Les Champions de France de surf à la maison gagneront un abonnement 12 mois à L'Équipe.

L'originalité doit être au rendez-vous

"L'idée est venue tout droit des réseaux sociaux" explique Stéphane Sisco, attaché de presse à la Fédération Française de Surf : "il y a de nombreuses vidéos qui circulent depuis le début du confinement de tous les surfeurs qui se mettent en situation de surf dans le salon, dans une chambre, dans le jardin pour ceux qui y en ont un. Après avoir vu ça on s'est dit que ça serait sympa de proposer à toute notre communauté de pratiquants du surf de se mettre en scène. Ça permet d'apporter un peu de légèreté dans une période qui n'est pas très heureuse en ce moment".

Stéphane Sisco tient à rappeler que tout le monde peut participer, du moment que l'originalité et quelques bases techniques sont au rendez-vous : "on retiendra les plus originales, celles qui nous ont le plus frappé pour retenir le champion de surf à la maison 2020, qui sera le premier et on l'espère unique titre national de ce genre".

Les internautes rivalisent déjà d'inventivité sur les réseaux sociaux, grâce à de petites vidéos bien montées et réalisées, qui nous rappellent les vagues, la plage et le soleil, en attendant de pouvoir à nouveau en profiter.