"Pas de case Père Noël sur l'attestation" : dans le Cambrésis, il s'inquiète pour sa tournée du réveillon

On peut faire ses courses de Noël, faire du sport dehors ou encore aller chez le coiffeur. Mais il y en a un qui ne sait toujours pas si il pourra travailler le soir du réveillon c'est le Père Noël. Quinze ans qu'Alain Machut se déguise le 24 décembre. Comment va-t-il travailler ? Il s'inquiète.

Dans son salon à Boussières-en-Cambrésis, Alain Machut a déjà tout prévu, plusieurs semaines avant le grand jour. Son costume de Père Noël est prêt. Ses chaussettes pleines de cadeaux sont là. Il a même une boite de masques. Mais cette année, il ne sait pas si il pourra s'en servir.

Il n'y a pas de case Père Noël dans les motifs de déplacement, il n'y a rien du tout - Alain Machut, Père Noël

"Je vais faire X maisons, explique le retraité qui se grime, chaque année, en Père Noël. Donc je demande, est-ce qu'à chaque fois je vais devoir refaire une attestation, ou est-ce que je peux avoir une attestation qui me permet d'exercer toute la soirée?"

Pour le Père Noël, tout est prêt. Il attend juste de savoir si il pourra sortir © Radio France - Louis de Bergevin

Alain Machut a essayé de se renseigner, mais la situation est floue : le couvre-feu pourrait-être levé le soir du réveillon, en fonction des chiffres de l'épidémie de coronavirus. "J'ai des questions sans réponses, parce que j'ai des clients qui ont déjà réservé."

Mais ce qu'il l'inquiète surtout, c'est de décevoir les plus jeunes : "Ce serait un sacrifice de dire qu'il n'y aura pas de Père-Noël cette année !"

Si on supprime le Père Noël le 24 décembre au soir pour les enfants... Non. C'est pas un Noël. C'est un repas familial, ni plus ni moins - Alain Machut, Père Noël

Alain Machut, Père Noël © Radio France - Louis de Bergevin

Ce grand enfant qui adore surtout se déguiser et faire des surprises refuse d'imaginer une telle issue. "Les enfants commencent déjà à décompter depuis le 24 novembre, allez leur dire que le 24 il ne peut pas venir parce qu'il a un rhume des foins. Nan, c'est pas possible !"

Le Père Noël demande une clarification

Mais il y a pire que de ne pas voir le Père Noël le 24 décembre : "On ne veut pas être hors la loi. Parce que si c'est pour se faire arrêter, avoir les menottes à 200 mètres d'une maison, ça va pas le faire hein. "Tiens on embarque le Père-Noël", non!"

Alors Alain Machut espère être entendu : "Je demande qu'on autorise le Père Noël à circuler librement le 24 décembre au soir et le 25 !"