Confinement dans les Landes : une grande chasse aux œufs numérique à Seignosse

La grande chasse aux œufs organisée chaque année à Pâques par la mairie de Seignosse s'adapte au confinement. La ville propose à ses habitants de participer, depuis chez eux, à une chasse numérique ce lundi 13 avril. Le but : retrouver des œufs sur des photographies en ligne.

La tradition de la grande chasse aux œufs instaurée par la ville de Seignosse pour Pâques est mise à mal par les règles de confinement. Impossible d'organiser comme chaque année pour les familles un grand jeu de piste dans la ville.

Une chasse sur le principe de "Où est Charlie ?"

La mairie a donc décidé d'organiser une chasse aux œufs numérique. Les familles pourront jouer depuis chez elles au jeu qui sera mis en ligne ce lundi 13 avril.

"On a caché des œufs dans une photothèque sur le site internet de la mairie" explique Lionel Camblanne, le maire de Seignosse. "Donc sur le principe de "Où est Charlie ?", il faut retrouver les œufs cachés sur les photos.

Il y a en tout dix œufs à trouver sur le site internet de la mairie et en un temps limité. La chasse ouvre à 8h, et ferme à 20h. Les gagnants seront tirés au sort et se verront offrir un gros œuf en chocolat chez un boulanger local partenaire.

Pour participer à la chasse aux œufs, rendez-vous lundi 13 avril à 8h sur le site de la mairie de Seignosse.