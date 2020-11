Confinement : de peur de terminer "à poil", le coiffeur de Saint-Amand-Villages pose nu

Le coiffeur de Saint-Amand dénonce la fermeture des commerçants et artisans, via le mouvement #coiffeurapoil

"Quitte à être mis à poil par la Covid-19, je préfère le faire MOI MÊME!" Le message sur la page Facebook de son salon de coiffure est clair et sans détour. Mikaël Fréret est coiffeur à Saint-Amand-Villages, à coté de Torigny-les-Villes. Il a décidé de poser nu et de publier sur internet ces clichés en noir et blanc, pris par une amie photographe Charlotte Fleurial.

Il participe au mouvement #coiffeurapoil pour alerter les pouvoirs publics sur la situation des artisans et commerçants contraints d'être fermés depuis le reconfinement. Une manière de crier sa colère et de montrer la solidarité de la profession face à ces fermetures :

Si on continue comme ça, on va vraiment finir à poil. Si on n'a pas d'argent qui rentre, on va finir sans rien.

Mikaël Fréret : "J'ai l'impression que seuls les artisans-commerçants sont confinés !" - Charlotte Fleurial

Pour le coiffeur de Saint-Amand, ces photos sont vraiment le symbole de ce qu'il vit aujourd'hui. Même avec des aides financières, on ne va pas pouvoir tenir très longtemps, ajoute-t-il. Il a dû mettre son employée et son apprentie au chômage partiel. "Novembre, ça fait déjà beaucoup d'argent en moins mais si on ne travaille pas en décembre, là ça va être catastrophique."

Il espère en attendant que d'autres artisans participeront à ce mouvement photographique, pour essayer de se faire entendre.