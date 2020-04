Confinement - Depuis votre fenêtre : vos clichés du magnifique ciel dijonnais ce samedi soir

Entre un arc-en-ciel et des nuages de feux, depuis la maison, le ciel nous a éblouis ce samedi soir à Dijon ! On s'émerveille même pendant le confinement et ça fait du bien : découvrez les clichés de l'équipe de France Bleu Bourgogne et les vôtres, récoltés sur les réseaux sociaux.