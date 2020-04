Confinement : un Ehpad des Landes propose de l'éveil musculaire à la télévision pour les personnes âgées

À l'heure où les séances de sport en temps de confinement explosent sur les réseaux sociaux, comment faire bouger nos aînés qui n'ont pas accès à internet et n'ont plus de visites du kiné ? L'Ehpad associatif La Martinière, à Saint-Martin-de-Seignanx, a trouvé la solution : depuis ce lundi, des séances d'éveil musculaire, données par une ergothérapeute et une psychomotricienne de l'Ehpad, sont diffusées à la télévision pour permettre aux plus âgés et plus fragiles de continuer à faire de l'exercice malgré le confinement.

Deux minutes d'exercice toutes les heures

Toutes les heures de la journée, à chaque heure pile, la chaîne de télévision TVpi diffuse "L'heure du mouvement" : une émission de deux minutes où les deux soignantes, filmées par les équipes télé dans le jardin de l'Ehpad La Martinière, miment et expliquent les exercices à faire. Des mouvements réalisables depuis son canapé, son fauteuil roulant, ou même depuis son lit.

"Ça n'est pas vraiment du sport" explique Mélanie Sarthou, psychologue de l'Ehpad, également impliquée dans le projet. "C'est plus de l'éveil musculaire et de l'entretien". Avec le confinement, les résidents des Ehpad ne quittent plus leur chambre, et n'ont plus de visites de la part de leur kiné, de leur ergothérapeute ou de leur psychomotricien.

Des séances adaptées

Ces exercices adaptés aux personnes fragiles, qui ne peuvent pas faire de sport, ou n'ont pas accès à internet, sont donc un moyen pour de continuer à s'entretenir, mais aussi de s'évader. Une initiative importante pour Mélanie Sarthou : "l'idée, c'est que les gens qui ont déjà une mobilité un peu réduite, et encore plus dans ce contexte de confinement, puissent continuer à avoir des exercices en douceur. Si vous chassez la psychomotricienne et l'ergothérapeute de chez vous, elle reviendront par la télé".

Elles reviennent donc par la télé, tous les jours, à toutes les heures, dans des séances de deux minutes diffusées et rediffusées sur TVpi (canal 30 de la TNT).