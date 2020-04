Des gâteaux en forme de rouleaux de papier toilette pour tenir pendant le confinement !

C’est une denrée rare en ces temps de confinement : le papier hygiénique. Un boulanger pâtissier de Blainville sur Orne dans le Calvados a décidé de s’en inspirer pour créer un gâteau… en forme de rouleau de papier toilette ! Et ça cartonne.

C'est un boulanger allemand qui a inventé ça. J'ai trouvé l'idée amusante, alors j'en ai fabriqué une vingtaine pour le premier jour et tout est parti dans la matinée !

Grégory Enguehard n'en revient pas. Alors que la boutique tourne un peu au ralenti en ce moment "les gens viennent moins souvent et prennent des gros pains pour tenir plusieurs jours", sa nouvelle pâtisserie a fait un tabac dès les premières heures.

On a vu des clients qu'on ne connaissait pas venir spécialement pour ça. Ils ont acheté une baguette et en ont profité pour repartir avec des petits gâteaux

Alors dans ce "petit PQ", c’est le nom qu’il a donné à son gâteau, on ne trouve pas de carton, non rien que des bonnes choses : "_Une ganache montée au chocolat noir, avec à l'intérieur une mousse à la pistache et de la meringue_, le tout enroulé dans de la pâte à sucre blanche".

Trouver en urgence de la pâte à sucre pour éviter la pénurie de "petits PQ"

C’est justement cette pâte à sucre qui imite la feuille de papier hygiénique que le pâtissier doit absolument trouver pour ne pas risquer la pénurie de "petits PQ" : "Je retourne chez mon fournisseur tout de suite pour voir s'il en a, parce que je dois en refaire pour demain."

Vu les premières réactions, il est en effet à craindre que cette version sucrée suscite autant d’engouement que le vrai dans les supermarchés. Un client met d’ailleurs en garde le pâtissier sur la page Facebook du magasin : "Si ça continue vous allez bientôt devoir mettre un vigile devant la porte !"