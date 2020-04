Confinement : deux jeunes frères créent un "Monopoly" breton pour leurs grands parents

Malo et Tilouan vivent à Orvault, près de Nantes et toute la semaine, durant leurs vacances, ils ont créé avec leur père Julien "Rance en folie", un véritable "Monopoly" des bords de la Rance, qu'ils vont envoyer à leurs grands parents vivant au Minihic-sur-Rance, près de Dinard.

Durant leur deuxième semaine de vacances, Malo, 13 ans et Tilouan, 10 ans, ne se sont pas ennuyés de la maison familiale d'Orvault, près de Nantes (Loire-Atlantique) où ils sont confinés. Avec leur papa Julien, ils ont créé un jeu de société sur le modèle du célèbre "Monopoly". Mais là il s'agit des bords de Rance car leurs grands-parents habitent au Minihic-sur-Rance, près de Dinard (Ille-et-Vilaine). Dans "Rance en folie", les rues de la paix et avenue des Champs-Elysées ont été remplacées par les villes de Saint-Malo et de Dinard. On trouve aussi des sites célèbres des bords de Rance comme Dinan, Saint-Suliac, la cale de la Mordriais, celle de Mordreuc ou le moulin de Quinard. A cela s'ajoutent notamment des cartes chance et trésor de Surcouf.

Les cartes chance ou trésor de Surcouf - DR

Un cadeau et un concours

"Nous allons imprimer notre plateau de jeu sur du tissu" explique Malo "ce sera plus commode pour l'envoyer et pour le préserver. L'été dernier, on a joué au Monopoly avec nos grands parents, du coup ça nous a donné envie de faire pareil durant le confinement. Dans notre jeu, chaque joueur incarne un phoque qui peut profiter des bords de Rance car le confinement les a rendus déserts." Ce phoque s'est inspiré de Joséphine, le veau marin qui a élu domicile sur le territoire. Ce jeu est aussi l'occasion de participer à un concours. "Ma grand-mère organise le concours "j'ai un rêve pour mon territoire" pour le futur parc naturel régional de la Côte d’Emeraude. Le but du concours est de créer quelque chose qui nous fait penser à la Rance".