Confinement - Dordogne : les membres d'une chorale enregistrent un clip depuis chez eux

Le résultat est bluffant. Sur l'écran divisé en multiples cases, 35 chanteurs et chanteuses de la chorale périgourdine "Pop Choeur" reprennent en chœur "Battez-vous" le tube du groupe Brigitte. Sauf que chacun chante depuis chez lui, et que l'ensemble des mini-clips tournés à la maison a été assemblé et synchronisé par le chef de chœur.

La chorale Pop Chœur - Pop Chœur

Inspirés par le Boléro de Ravel joué par l'Orchestre national de France

"Deux semaines après le début du confinement, j'ai vu passer sur internet une vidéo de l'Orchestre national de France qui avait fait ce type de vidéo raconte Stéphane Séjourné, le chef de chœur de Pop Chœur. Les musiciens s'étaient enregistrés chez eux chacun de leur côté et le tout avait été regroupé. Je me suis dit que ce serait sympa de faire ça avec ma chorale. Ça permet de garder le lien et de les occuper puisque nous ne pouvons ni répéter ni faire de concert.

Ecoutez le reportage de France Bleu Périgord Copier

Une chanson symbole

Le choix de la chanson s'est imposé naturellement explique Stéphane Séjourné. D'abord la chorale maîtrise bien ce titre qui fait partie de son répertoire. Et puis le titre "Battez-vous" est une sorte de symbole reconnaît le chef de chœur. "Dans cette période de confinement, c'est un encouragement à ne pas baisser les bras, à continuer coûte que coûte à se battre contre la situation estime-t-il. Et puis le refrain dit j'ai tellement besoin d'amour. Ce sont des messages de vitalité et de solidarité dans la période que nous traversons.

Convaincre les chanteurs

Mais le projet n'a pas tout de suite fait l'unanimité. Certains à l'image de Nathalie, qui a rejoint la chorale en septembre dernier, n'étaient pas très chauds à l'idée d'apparaître dans un clip. "C'est compliqué de se dire je vais me mettre face à moi-même avoue-t-elle; je vais forcément être ridicule. Et puis après on se dit que dans cette période-là, le ridicule ne tue pas! On vit tellement de choses difficiles en ce moment que peu importe. C'est tellement une petite goutte d'eau, et si cela peut apporter un peu de joie dans les foyers, et bien Inch Allah, il faut le faire conclut-elle dans un rire.

Un challenge technique

Stéphane Séjourné n'avait alors peut-être pas imaginé la somme de travail que cela allait représenter. Chaque chanteur s'est enregistré chez lui avec son téléphone ou son caméscope, avec la musique dans les oreilles. Le chef de chœur a ensuite rassemblé les 35 clips qu'il a fallu synchroniser pour que tout le monde bien-sûr chante à l'unisson. Cela m'a pris huit jours! confie Stéphane qui a dû apprendre à dompter son logiciel de montage. Mais le résultat est là, et le clip commence à connaître le succès. De quoi patienter un peu pour la chorale qui n'attend qu'une chose, pouvoir se retrouver et chanter devant un vrai public.