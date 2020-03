Confinement : elle court un marathon autour de son lit à Saint-Etienne

Le confinement pousse l'imagination des sportifs au maximum. Vous avez surement vu passer la vidéo de ce Toulousain qui a couru un marathon sur son balcon.

Et bien Saint-Etienne a désormais aussi sa championne du 42,2km confiné : Candice Rousset, 24 ans, a couru un marathon ... autour de son lit ! Cette coach sportif et instructrice en survie a mis 5H35 a réaliser cette distance dans son appartement du centre ville de Saint-Etienne.

"Je suis un petit peu hyper active en ce moment et j'ai du mal à canaliser mon énergie, confit-elle. J'ai un copain qui m'a dit : tiens y'a un gars qui a fait un marathon en 7H sur son balcon ? Tu veux pas essayer ?"

"Je me suis dit tiens, peut-être qu'en courant dans la chambre autour du lit, je pourrais faire mon marathon !

Problème : pas de balcon chez Candice, mais un réaménagement de l'appartement plus tard, c'est parti. "Je me suis dit tiens, peut-être qu'en courant dans la chambre autour du lit, je pourrais faire mon marathon ! Ca s'est fait, je l'ai fait beaucoup plus rapidement qu'en 7H même si je n'ai pas été hyper hyper assidue : je marchais, je regardais la télé en même temps, je courrais ..." En postant des vidéos en direct sur les réseaux sociaux, elle a même reçu un message d'encouragement du marathonien sur balcon de Toulouse.

Prochain défi : un kilomètre vertical

Candice ne compte pas en rester là. Son prochain objectif : un kilomètre vertical dans les escaliers de son immeuble, c'est-à-dire un kilomètre en ne comptant que les montées, pas les descentes. Vous relevez le défi ?