Confinement en Dordogne : dans un clip, un comédien périgourdin interprète une chanson sur le coronavirus

Il est comédien et originaire de Thenon. Colin, âgé de 33 ans et étudiant au cours Florent de Bordeaux, interprète, dans une vidéo publiée sur son compte Facebook, une chanson sur le coronavirus et le confinement.

Un clip confiné

Cette chanson intitulée "J'entends dire du corona" a été écrite sur la mélodie du titre "J'entends parler du SIDA" de Ragasonic. Tout est parti d'un apéro-visio entre amis où les premières paroles de la chanson sont sorties des esprits de cette bande de copains. Colin et un de ses amis ont ensuite mis entre deux et trois semaines pour écrire la chanson dans sa totalité. Ce titre évoque avec humour le coronavirus et le quotidien pendant confinement : "On a enregistré la chanson avec des écouteurs d'Iphone et une chaussette sur le micro" explique le comédien.

Le périgourdin, fils des propriétaires de la guinguette de l’Étang à Thenon, s'est ensuite filmé "à l'appareil photo" dans son appartement bordelais avec Pierre-Philippe, son colocataire musicien.

On voulait raconter le confinement d'une manière légère avec une note d'espoir à la fin : il faut prendre son mal en patience mais on va tout se retrouver un jour dans un bar en terrasse - Colin.

Après 15 ans de restauration, Colin a repris des études au cours Florent de Bordeaux. Pendant le confinement, il travaille au marché des Capucins.