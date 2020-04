Confinement en Gironde : carton plein pour les vidéos d'une famille de Villenave-d'Ornon

Pour occuper ses deux enfants pendant le confinement, un couple de Villenave-d'Ornon tourne de petites vidéos parodiques de scènes quotidiennes. Le succès est inattendu et dépasse les frontières françaises.

Quand on lui demande qui a eu l'idée de ces petites vidéos de 50 secondes, Vanessa Pigassou répond avec le sourire : "Mon conjoint, Pierre, il a toujours gardé son âme d'enfant (...) il a toujours adoré faire rire les enfants, la famille, les amis et il a toujours été fan des déguisements." Costumé en maîtresse d'école pour faire la classe à sa fille, puis en vendeur de brocante pour une scènette dans le jardin où les enfants jouent les acheteurs : Pierre et Vanessa ne manquent pas d'idées "pour faire sourire nos enfants, chaque jour, pendant le confinement."

On est très heureux de faire rire les gens !

Le couple a d'abord partagé ses vidéos sur Instagram, puis Facebook sur demande de certains de leurs amis...mais leurs réalisations en famille ont vite dépassé ce cercle. "On reçoit des milliers de messages" note Vanessa "des Etats-Unis, d'Arménie, d'Espagne, d'Italie...on est très touchés, c'est incroyable."

Le bain se transforme en sortie à la piscine. - Vanessa Pigassou

Faire sourire les deux enfants, 3 ans et 18 mois, mais aussi les occuper est un défi quotidien. "Les journées sont longues avec deux enfants en bas-âge" raconte Vanessa. Alors ils participent à l'élaboration des vidéos, à la fabrication des accessoires. "On travaille avec de la récup, puis ils se déguisent, ils déguisent aussi leur papa, et après ils jouent tous ensemble. C'est à ce moment que je les filme."

Le plus gros succès de la petite famille à ce jour, une visite au Louvre reconstituée dans un couloir de leur maison : "un million de vues, on n'en revient pas (...) les idées sont assez spontanées, mais on va peut-être devoir réfléchir un peu plus pour être à la hauteur" rigole Vanessa.