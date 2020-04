Confinement en Gironde : Loha, dix ans, chante "l'école à la maison"

Prenez le papa, technicien à France Bleu Gironde et spécialiste du son, la maman qui s'improvise parolière et les deux filles, six et dix ans, comme interprètes et comédiennes : vous obtenez un clip entraînant sur la célèbre musique de Vegedream, "Ramenez la coupe à la maison." Sauf que Loha, dix ans, ne chante pas la coupe du monde...mais l'école à la maison, et tous ses petits travers !

Les deux fillettes en profitent pour rendre hommage au personnel médical. - Capture d'écran Youtube

Les parents qui "vont péter les plombs", les amis qui "me manquent tellement", c'est sur le ton de l'humour que Loha chante le confinement de la famille. "Il faut bien s'occuper" s'amuse Romain, qui a dirigé la réalisation et a géré le mixage des voix, avec les choeurs réalisés par toute la famille. "Ça nous a pris cinq jours en tout !" ajoute Loha.

Reportage - Un clip en famille pendant le confinement Copier

La jeune chanteuse n'oublie pas de citer sa maîtresse Maïté, rebaptisée "coach" et tous ses petits camarades. Sa meilleure amie Anna, footballeuse, était particulièrement ravie de la voir balle au pied dans un passage du clip. Et la famille a beaucoup aimé. "Ma Mamie m'a dit 'Loha, tu m'en fais d'autres' !" Reste à convaincre papa de remettre la casquette de réalisateur...