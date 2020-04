Confinement en Gironde : un octogénaire en scooter électrique vers l'A62 "pour ne pas abîmer son engin"

C'est une histoire racontée sur le Facebook de la gendarmerie de la Gironde. Dimanche 5 avril, un contrôle routier sur la D1113, pour faire respecter les règles de confinement à Ayguemorte-les-Graves, au sud de la métropole bordelaise. Arrive un scooter électrique à quatre roues (dont la vitesse de croisière atteint en général 20 à 25 km/h), piloté par un octogénaire.

Sur l'A62 pour ne pas abîmer les roues de son engin

Son attestation est en règle et il explique, déterminé, qu'il veut aller à Bègles, à une quinzaine de kilomètres de là, en empruntant l'A62, "parce que les petites routes sont de très mauvaise qualité, qu'il y a des trous, et qu'ils vont abîmer les roues" de son engin.

Au même moment, arrive une camionnette avec un couple au volant et se rendant justement... à Bègles ! Il se trouve que la camionnette appartient à un centre pour personnes handicapées et qu'elle dispose d'une rampe pour fauteuil roulant. L'engin et le vieil homme sont embarqués... Une histoire qui finit bien.