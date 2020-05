Confinement : en Normandie, "Love boutique" tente de vendre ses sex-toys en organisant des réunions à distance

Non, le confinement ne booste pas la vente de sex-toys. En tout cas, pas pour l'entreprise "Love boutique", fondée en Normandie et spécialisée dans la vente de produits érotiques à domicile. Elle tente cependant de se maintenir à flot avec des réunions "en visio".

Alors que certains sites internet de vente de sex-toys étalent leurs records depuis le début du confinement, en Normandie, l'entreprise "love boutique" tente de se renouveler en organisant des réunions "en visio". Cette société fondée dans l'Eure est spécialisée dans la vente à domicile de produits érotiques. Evidemment, le confinement est un coup dur pour ce secteur d'activité. Nous avons suivi une réunion organisée à distance un vendredi soir avec un groupe de clientes normandes.

_"Vous le savez, les sex-toys, c'est toute ma vie" commence Delphine, huit ans de métier dans l'animation de réunion "love boutique". Ce soir-là, nous sommes six femmes, toutes en Normandie, chacune derrière son écran à l'heure de l'apéro. "Je vais commencer par la cosmétique érotique, les jeux coquins" annonce Delphine devant son public attentif (au début). La patronne de la société, Angélique Lepape, assiste aussi à la réunion. Avec ces réunions à distance, pour elle, on est loin du compte. Elle explique : "Dans la vente à domicile, l'intérêt c'est de pouvoir goûter, toucher, manipuler les produits qu'on propose, etc. D'autant plus qu'on vend des produits qui ont trait à l'intime."_

A défaut d'avoir un vrai contact, Delphine la vendeuse (et sexologue à l'occasion) s'efforce de maintenir l'attention de son public en ponctuant sa démonstration de quiz sur la sexualité. "Quels sont les différents orgasmes de la femme ?" lance-t-elle par exemple à ses clientes. Ou encore : “Combien d’orgasmes une femme peut-elle avoir successivement?” (NDLR : la réponse officielle de Delphine est un par minute). Au fil de la soirée, malgré tous les efforts de la vendeuse, on entend un bébé pleurer avec insistance, un mari s'invite dans la conversation et les batteries des téléphones portables se déchargent... Résultat, au bout d'une heure, nous ne sommes plus que trois à l'écouter. La vente à domicile atteint ses limites.

Un panier moyen de trente euros par personne

"C'est plus scolaire" commente l'une des adeptes encore connectée à l'heure du bilan de la soirée. "On rigole moins" dit une autre. Angélique Lepape qui ne croit pas du tout à l'idée du confinement comme moteur de la libido s'inquiète aujourd'hui pour l'avenir de son entreprise fondée il y a dix ans. En réunion à domicile, le panier moyen se montait à 89 euros ; depuis la mi-mars, avec les "visio", la moyenne est descendue à 30 euros par personne. Elle tente de limiter la casse avec des promotions et, si le déconfinement le lui permet, elle a déjà prévu d'équiper toutes ses vendeuses du matériel requis pour respecter les gestes-barrières au moment où elle pourra relancer des réunions à domicile.