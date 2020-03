Confinement et coronavirus : à Dijon, les enfants prennent la pause et vous demandent de rester chez vous

C'est une photo qui reflète à la fois l'innocence et la gravité de la situation que nous connaissons. Sur cette photo, on y voit des enfants de l'équipe de réanimation pédiatrique et néonatale. Leurs parents y travaillent et pour éviter la propagation du virus et la potentielle contamination de leur famille, ils posent avec le message :"Restez chez vous"

Le CHU de Dijon qui rappelle aussi que bien plus que les personnels soignants, ce sont toutes les équipes qui sont mobilisées dans cette crise sanitaire sans précédent.