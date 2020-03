Confinement et coronavirus : une chambre d'hôtes du Châtillonnais propose d'accueillir des sans domicile fixe

On commence à voir émerger de belles initiatives de solidarité en Côte-d'Or pendant la période de confinement général imposée par le gouvernement pour stopper la progression du virus Covid-19. L'une d'elles nous vient du pays du Châtillonnais, précisement d'un petit village situé près de Chatillon-sur-Seine, Rochefort-sur-Brévon. C'est là que Mathieu Bouchard tient les chambres d'hôtes "Les chambres de Rochefort" Il propose d'y accueillir des sans domicile.

Les chambres de Rochefort à Rochefort sur Brévon © Radio France - Christophe Tourné

L'établissement est en effet vide puisque le tourisme est complètement à l'arrêt.Donc pour éviter que des personnes qui n'ont pas de maison, "vivent cette pandémie dehors", qui plus est avec une santé et une hygiène qui font d'elles des victimes potentielles,Mathieu Bouchard met trois chambres à disposition dans son établissement. Le but c'est de permettre à 3 personnes de vivre ce confinement dans un lieu en toute sécurité et dignement, "avec un lit, une salle de bain et des toilettes" écrit-il sur sa page Facebook.