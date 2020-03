Confinement : et si vous vous faisiez livrer des fruits de mer ?

Voilà qui rend le confinement nettement plus agréable ! Les viviers de la Forêt, à la Forêt-Fouesnant (Finistère), proposent un service de livraison. Pour recevoir directement chez vous coquillages et crustacés !

Le gérant des viviers, Mathieu Le Viol explique : "L'idée est venue naturellement puisque les clients qui habitent loin ne peuvent plus se déplacer pour venir jusqu'à chez nous. Nous, on a des fourgons pour les livraisons de professionnels qu'on ne fait plus pour l'instant, alors on les utilise pour la livraison des particuliers !"

Des produits frais plutôt que des pâtes !

Il poursuit : "Les gens sont contents de manger des produits frais dans cette période où ils font pas mal de pâte ou de chose comme ça, et on a pas mal de mail pour nous remercier !"

Les commandes se font par mail, via le site internet des Viviers de la Forêt.