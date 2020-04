Confinement et solidarité en Sarthe : le maire de La Fontaine-Saint-Martin livre les courses à domicile

Le confinement et la solidarité dans le sud de la Sarthe s'organise. A La Fontaine-Saint-Martin, c'est le maire en personne qui a décidé de livrer les courses aux personnes les plus fragiles de cette commune de 620 habitants. Une quinzaine de commandes sont livrées à domicile chaque semaine.

Une belle action de solidarité de la part d'un élu du sud de la Sarthe. Depuis le début du confinement, le maire de La Fontaine-Saint-Martin, Christophe Libert, livre les courses au domicile des personnes les plus fragiles de cette commune de 620 habitants. Ce service pourrait être maintenu bien après la fin du confinement.

Une quinzaine de livraisons par semaine

"Nous avons une population assez âgée dans le village et certains n'ont pas de véhicule, souligne le maire de La Fontaine-Saint-Martin, Christophe Libert. On a voulu surtout leur éviter qu'ils aillent dans les supermarchés pour attraper le Covid-19. Les lundis, les personnes intéressées nous donnent leur commandes pas téléphone ou certains nous mettent leur liste dans la boite aux lettres de la mairie. Après, on fait un mail avec toutes les listes au Carrefour market de Cérans-Foulletourte. Les commandes sont préparées dans des paniers et je les récupère les jeudis après-midi."

Et l'élu ne chôme pas : "J'ai environ une quinzaine de livraisons par semaine essentiellement pour des personnes âgées. Elles commandent ce qu'elles avaient l'habitude d'acheter avant le confinement : des fruits, des légumes, de la viande, du pain... Et en plus, le supermarché nous a prêté un camion frigorifique, donc pas de problème pour les produits frais. Tout le monde paye par chèque et sur facture".

La mairie de La Fontaine-Saint-Martin - @Christophelibert

Rompre l'isolement

Tous les bénéficiaires de ce service entièrement gratuit sont ravis. "Ils sont super contents, en plus c'est l'occasion pour eux de discuter parce que la plupart ne voit personne, rajoute Christophe Libert, le maire de La Fontaine-Saint-Martin. La famille ne peut pas venir. C'est donc un moment pour discuter et voir s'ils n'ont pas besoin d'autres choses car il y a eu aussi des demandes pour la pharmacie et une personne pour le dentiste".

Au moins, on n'oublie par les vieux à La Fontaine-Saint-Martin.

Parmi les bénéficiaires de ce service, il y a Christiane qui habite la commune depuis plus de trente ans. Elle est âgée de 87 ans et elle est ravie d'avoir les courses directement à la maison : "C'est parfait, parce que moi, vu mon âge, je ne peux plus conduire et ça me rend bien service. Je commande tout, beaucoup de laitages, des fruits, des légumes et un peu de surgelés pour avoir des choses d'avance. Et puis, ça fait plaisir de voir le maire venir nous voir; on peut discuter un peu. On en profite pour lui demander ce qu'il se passe dans la commune, s'il y a des choses nouvelles".

Christiane est ravie : "C'est très bien, au moins on voit que l'on n'est pas oublié, nous les vieux ! Je n'aurais jamais pensé vivre ça, et je ne veux pas l'attraper le virus. En plus je fais très attention, car j'ai été opéré du cœur et je suis très fragile".

Un service qui pourrait durer dans le temps

"On réfléchit à maintenir ce service, poursuit Christophe Libert, le maire de La Fontaine-Saint-Martin. Pour tout vous dire, c'était dans mon programme de campagne des municipales. On avait déjà prévu de mettre en place ce service avec un mini-bus pour emmener les personnes âgées faire leurs courses. On pourra le faire ensuite avec un agent qui pourra emmener ceux qui le souhaitent ou continuer les livraisons, on va travailler sur ce projet".