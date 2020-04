Confinement : jouez aux jeux de société sur Facebook grâce à un collectif amiénois

Pas toujours facile de s’occuper pendant le confinement. Si vous n’avez plus d’idées de films ou de séries à regarder, il reste les jeux de société... via écran interposé ! L’idée est développée en ce moment par le collectif amiénois ludique “les Dés Givrés”. Et si son activité était surtout concentrée dans les bars avant le confinement, le collectif s'est ré-inventé ces dernières semaines, avec des sessions de jeux à distance, en Facebook live.

Depuis la mi-mars, le collectif "les Dés Givrés" pioche ainsi dans sa collection, pour organiser des soirées jeu de société, à distance. Si les jeux sont plutôt méconnus du grand public, l'engouement est quand même au rendez-vous, avec une vingtaine de participants à chaque session. Deux à trois Facebook live sont organisés chaque semaine.

Chaque jeu est pensé par rapport à la distance entre les participants : pour assurer la fluidité du concept, les règles sont expliquées au début de chaque session par Manu, membre du collectif les Dés Givrés et organisateur des différentes soirées.

On essaie que les gens se retrouvent autour d'une partie de jeu, sans que ce soit des jeux vidéos !" Manu, membre du collectif les Dés Givrés.

Une ambiance immersive, malgré la distance

Parmi les jeux utilisés, "Welcome to your perfect home", un jeu de construction, où les joueurs doivent construire la ville la plus chère possible, à travers des dés, une série de cartes numérotés et des actions associées. Pour jouer à ce jeu, chaque participant doit inscrire ses réponses dans les commentaires du Facebook live. Le gagnant est ensuite annoncé à la fin de la partie, comme sur une partie classique, en face à face.

Et si les repères sont perturbés, les joueurs ne pouvant pas se voir en vrai ou même en visio, les participants l'assurent : une fois que l'on est pris dans le jeu, difficile de décrocher.

L'ambiance s'installe d'elle-même. On oublie qu'on est assis tout seul dans sa chambre en train de jouer !" Mélissa, une participante

Le concept a toutefois ses limites : le Facebook live des "Dés Givrés" n'est pas adapté pour des jeux de plateaux, comme le Monopoly ou le Jeu de l'Oie. Mais l'originalité du concept peut vous donner des idées pour tenir le coup d'ici la fin du confinement !