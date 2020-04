Confinement - L'archevêque de Chambéry met en garde contre "la boulimie de numérique"

Dans sa missive d'abord adressée aux hommes d'Eglise de Savoie, l'archevêque insiste avant tout sur la nécessité d'un confinement total. Nous sommes selon lui dans une période de carême, de "jeûne imposé de déplacements, de rassemblements et de contacts". Philippe Ballot met en garde contre la compensation de ce jeûne de relations humaines, de confinement, par "une boulimie de numérique" et il déconseille aux prêtres par exemple de célébrer des eucharisties en visio-conférences.

Ne nous soumets pas à la tentation du numérique !

Interrogé par France Bleu Pays de Savoie, il précise sa pensée. "Moi le premier, je peux être tenté d'envoyer des photos et des SMS pour tout et pour rien. Certains prêtres peuvent se dire qu'on peut retransmettre des eucharisties juste pour dire : "On est là. Soyez rassurés !" Le confinement est très dur, notamment pour les familles qui vivent dans de petits appartements. Mais il est aussi une chance d'introspection, de se demander ce qui est nécessaire et ce qui ne l'est pas. C'est au fond le message du jeûne. S'interroger sur l'excès de consommation."

"Avec le confinement, on est obligé de s'arrêter et de réfléchir à ce que nous sommes, à ce que nous consommons, à ce que nous voulons pour demain" Mgr Ballot

Quelle société voulons-nous pour demain ?

Le numérique serait, selon l'ecclésiastique, une diversion qui peut nous faire passer à côté de l'essentiel. Lucides, nous avons nous-même bien conscience de véhiculer ce message sur internet avec des outils numériques devenus vitaux pour la continuité de l'information de proximité. Il n'est pas question de le nier mais de s'interroger. Pour Monseigneur Philippe Ballot, "avec le confinement, on est obligé de s'arrêter et de réfléchir à ce que nous sommes, à ce que nous consommons, à ce que nous voulons pour demain. Là, on nous dit : "Tu t'arrêtes ! " C'est aussi une chance peut-être. J'ai entendu un économiste à la télé dire qu'après le confinement, il faudrait produire, produire, produire encore plus pour relancer la croissance ! Parce qu'il pense que les gens sont en vacances ! Je répète que ce confinement est extrêmement dur à vivre pour nous tous. En revanche, il doit nous aider à changer. Si l'on est englouti par tous les outils du numérique, ce temps de recherche et de questionnement est impossible."

Ce que montre l'explosion des relations par vidéo n'est rien par rapport au télé-travail. C'est l'une des craintes de l'évêque de Maurienne et de Tarentaise. " Il va certainement se trouver des entreprises qui vont profiter de l'occasion. Et qui vont forcer les gens à travailler encore plus de chez eux. Il est bien de se pencher sur cette question avant la fin du confinement."