Confinement : l'équipe de France Bleu Hérault chante pour vous

L'équipe de France Bleu Hérault a enregistré pour vous la chanson des confinés, inspirée par la chanson Nation de Tibz, chacun chez soi, mais tous ensemble solidaire pour vous les auditeurs.

Comme de nombreux salariés, les animateurs, techniciens, chargées d'accueil, agent de gestion et journalistes de France Bleu Hérault travaillent depuis chez eux. Certaines émissions sont même entièrement réalisées en télétravail pour limiter le risque de propagation du Covid 19.

Mais malgré le confinement, la bonne humeur est toujours là. Ainsi, Delphine Pirra a eu l'idée d'écrire une chanson pour vous prouver, à vous les auditeurs, que nous pensons toujours à vous, que nous sommes toujours là. Un texte original sur la musique de la chanson Nation de Tibz.

Chacun a enregistré la chanson depuis son domicile, et le tout a été mis en onde et en lumière grace à Magali Marien technicienne et Jérôme Pivette coordinateur multimédia.

Vous y verrez dans l'ordre : Vivian Cuguillère, animateur, Delpine Pirra, chargée d'accueil, Sébastien Garnier, journaliste, Elsa Saint-Réal, chargée d'accueil, Denis Brunel, technicien, Léopoldine Dufour, animateur, Hervé Chabbal, responsable des programmes, Claire Moutarde journaliste, Juliette Le Saux, agent de gestion, Hélène Torrès, chargée d'accueil, Emmanuel de Roquetaillade, animateur, Anne-Marie Amoros, directrice, Elizabeth Badinier, rédactrice en chef.

