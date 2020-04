Confinement : l'Opéra de Dijon chante des berceuses par téléphone

"Fais dodo, Colas mon p'tit frère", c'est un classique. En revanche, un chanteur d'opéra qui vous appelle au téléphone vous chanter une berceuse, c'est tout de suite beaucoup plus rare. C'est pourtant ce que propose l'Opéra de Dijon, pendant le confinement, avec son dispositif "Chante moi l'opéra".

à lire aussi Coronavirus : les activités en ligne proposées par l'Opéra de Dijon pendant le confinement

Un public ciblé

Tout le monde n'aura pas la chance d'avoir sa berceuse. L'initiative est réservée aux enfants de ceux qui sont obligés de travailler pendant le confinement : personnel soignants - tous métiers confondus - mais aussi caissiers ou éboueurs. Anass Ismat, chef de choeur à l'Opéra de Dijon, explique le sens de la démarche : "Si on peut leur apporter un moment de réconfort, un moment poétique, on le fait à notre façon, en chantant. L'idée c'est de leur amener l'Opéra à la maison". Si vous voulez faire une belle surprise à vos proches, il faut simplement remplir ce formulaire.

Pour les tout petits, ça peut être une berceuse, pour les plus grand un air d'opéra, classique, lyrique

L'Opéra avait déjà mis en place ce système de berceuses par le passé, à destination des enfants hospitalisés au CHU de Dijon.

Une manière de faire du spectacle vivant

Les cordes vocales, même pendant le confinement, les artistes doivent continuer à les travailler. Et ne pas perdre l'habitude de chanter pour un public. "On a réfléchi pour que ça reste un spectacle vivant, pas une vidéo sur YouTube", explique Anass Ismat. Une initiative bénéfique des deux côtés : les chanteurs ne perdent pas la main (ou plutôt la voix) et les enfants et leurs familles vivent un beau moment.