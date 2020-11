Confinement : la pancarte du Leclerc de Vern-sur-Seiche fait le buzz sur Internet

Depuis le début du confinement, la fermeture des librairies, fleuristes, magasins de jouets, etc. fait polémique en France. Lundi, face à la grogne des petits commerçants, le premier ministre a annoncé la fermeture des rayons "non-esssentiels" dans les grandes surfaces afin d'éviter une distorsion de concurrence entre commerçants. Un vrai casse-tête pour les gérants de supermarchés et hypermarchés.

Des dizaines de milliers de partages sur Internet

Au Leclerc de Vern-sur-Seiche, dans l'agglomération de Rennes (Ille-et-Vilaine), la direction du magasin a choisi de faire connaître son mécontentement en installant une pancarte dans son magasin. On peut y lire le texte suivant inscrit sur fond noir et accompagné d'une photo du patron d'Amazon : "Nous fermons nos rayons non alimentaires. D'après Jean Castex c'est mieux de favoriser nos amis Amazon.com, Cdiscount et autres grosses plateformes en ligne. Mais alors qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour l'Etat ?"

Des taxes plus importantes sur certains produits "essentiels"

Le directeur (qui n'était pas joignable ce mercredi 4 novembre) fait aussi un constat. Une bouteille de Ricard est considérée comme "produit essentiel". Elle coûte 20,50 euros et rapporte 15,50 euros en taxes. Un livre à 22,50 euros considéré comme "non-essentiel" ne rapport que 1,15 euros de taxes.

La photo de cette pancarte, publiée dans un premier temps par un internaute a été partagée des dizaines de milliers de fois sur Facebok et sur Twitter. En grande majorité, les internautes ont salué l'humour du gérant du magasin et sa prise de position. Le directeur général du groupe Universal Music, Olivier Nusse, a lui aussi repris cette photo sur son compte Twitter : "Dénonçons l’aberration et l’incohérence des mesures gouvernementales! Militons pour réouvrir tous les rayons et magasins de produits culturels !"

Un joli coup de pub pour le magasin d'Ille-et-Vilaine, même si certains ont aussi soutenu que Leclerc avait fait du tort aux disquaires et libraires lors de la création de ses espaces culturels proposant des produits culturels à des prix inférieurs.