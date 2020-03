Confinement - le dessinateur landais David Dupouy met à disposition des planches à colorier

Pour faire mieux passer le confinement pendant la crise du coronavirus, le dessinateur de BD landais David Dupouy a décidé de partager une série de dessins à colorier. Des planches représentant des vachettes, des canards ou des moutons, et évoquant avec humour les Landes, ses traditions et ses paysages. De quoi permettre aux landais confinés de s'évader tout en restant à la maison.

David Dupouy, notamment connu pour ses BD "Mathilde et Bastien à Mont-de-Marsan" et "Mathilde et Bastien dans les Landes", a été contacté par le comité départemental du tourisme des Landes, et il a accepté d'envoyer une dizaine de maquettes non colorées.

Elles ont été mises en ligne ce mercredi 25 mars, sur la page Facebook du comité départemental du tourisme, pour que les enfants, mais aussi les plus grands puissent les télécharger, les colorier, ou s'en inspirer pour s'occuper.

Le comité départemental du tourisme incite les utilisateurs à envoyer ou poster leurs maquettes dessinées et coloriées pour les partager à la communauté.