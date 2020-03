Confinement : Le Mans Sarthe Basket lance un concours de paniers virtuel

Pendant l'épidémie de coronavirus, chacun rivalise d'imagination pour tromper l'ennui lié au confinement. Au Mans, le club de basket du MSB lance un concours de paniers virtuel sur les réseaux sociaux. Le tir le plus spectaculaire sera récompensé.

Marquer un panier avec une simple boule de papier et une corbeille, se filmer et partager la vidéo sur les réseaux sociaux : c'est le "Bigote shoot challenge" que vient de lancer Le Mans Sarthe Basket. Un bon moyen de se défouler et de tromper l'ennui sans sortir de chez soi ou de son jardin, afin de respecter le confinement pendant l'épidémie de coronavirus.

C'est Valentin Bigote qui assure la démonstration dans l'appel posté par le MSB sur son compte Twitter. le tir le plus spectactulaire ou original sera récompensé par un maillot dédicacé du joueur. A vos paniers !