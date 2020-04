Confinement - Landes : des soirées virtuelles aux Halles de la Madeleine

Les Halles de la Madeleine proposent une soirée virtuelle ce vendredi 24 avril au soir : un apéro confiné et connecté pour permettre aux participants de profiter de rencontres et d'animations dans les différents espaces du lieu, en direct de leur écran.

Les Halles de la Madeleine à Mont-de-Marsan organisent leur premier apéro virtuel ce vendredi 24 avril : une soirée confinée mais connectée, comme si vous y étiez ! Un événement qui permet de faire revivre virtuellement les Halles, et permet aux participants de profiter de ses espaces bar, cuisine et détente, en direct depuis chez eux et leur écran.

Une série de réunions vidéo

La soirée débute à 18h30 et dure jusqu'à 21h. Elle fonctionne comme une série de visio-conférences : chaque participant, grâce à l'application d'appel vidéo Zoom, peut se connecter à différentes réunions, chacune correspondant à un espace des Halles. L'une des réunions est consacrée à un atelier cocktail, une autre à un atelier cuisine, une troisième à des sessions de musique en direct.

Le concept, qui se répétera tous les vendredis soir, a été imaginé par le collectif Trampo, un groupe de designers montois issus des écoles de Campus Landes. "C'est comme si les participants venaient aux Halles, et qu'ils se déplaçaient d'échoppe en échoppe" explique Alice Corporandy, l'une des membres du collectif. "Là ils peuvent se déplacer de visio zoom en visio zoom, pour avoir accès à l'espace bar, à l'espace cuisine, à l'espace détente, çà l'espace divertissement, comme si les gens se déplaçaient dans les Halles réellement, et qu'ils discutaient avec les commerçants".

Réinventer le lieu

Un moyen de s'évader et de recréer du lien social, mais aussi une manière de faire exister les Halles malgré le confinement. Avec ce concept de soirées virtuelles, le lieu se réinvente pour continuer de vivre en attendant de pouvoir ouvrir à nouveau : "entre l'avant, le confinement, et le futur, on essaie de faire un trait d'union" explique Magali Vallero, la manager des Halles de la Madeleine. "On se bat pour garder le contact avec notre clientèle, et pour ensuite impulser, on l'espère, de nouveaux projets".

Parmi les animations proposées, les participants pourront assister à un atelier de création de cocktails, mais aussi à un cours de cuisine inspiré d'une recette du chef Christophe Takvorian. Son restaurant La Fabrique devait prendre ses quartiers aux Halles dans le courant du mois d'avril, mais le confinement est venu chambouler tous ces plans. Alors en attendant la fin du confinement, il peut se rappeler au bon souvenir des Montois grâce à ces soirées virtuelles : "ça me permet de ne pas être oublié du coup c'est chouette de pouvoir faire vivre, et travailler autour de tout ça".

Pour l'atelier cuisine, les organisateurs de la soirée virtuelle mettent à la disposition des participants, pour 15 euros, des paniers de produits à venir récupérer aux Halles. Il suffit pour cela de s'inscrire sur le site hallesamaison.com. Pour simplement participer à la soirée, il est demandé un don d'1 euro, reversé chaque semaine aux commerçants et restaurateurs montois. Les fonds collectés ce vendredi iront par exemple au restaurant l'Aficion.