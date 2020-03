Confinement : ces jeunes bretons proposent un défi de course à pied dans votre jardin !

Un week-end sportif et solidaire pour ces lycéens bretons. Ils ont décidé d'organiser un challenge sportif pour récolter des dons pour les soignants.

Donner un coup de main pour les soignants

L'un des organisateurs explique : "Comme on est lycéens, on fait beaucoup de sport, et on voulait donner notre coup de main pour les soignants ! "

Avec ses amis, il organise donc un grand relais à partir de ce samedi matin : "C'est un challenge sportif pour faire remplir une cagnotte pour la fondation de France, explique Thomas, l'un des organisateurs costarmoricains. On invite les jeunes à courir en respectant le confinement, dans leur jardin, sur leur terrasse ou leur balcon ! "

Un défi caritatif

Un défi à suivre sur la page Instagram de ce groupe de jeunes qui permettra aussi de faire connaître une cagnotte pour les soignants, via la Fondation de France.