Confinement : sur Internet, les Rennais organisent déjà le jour d'après

Ce vendredi 27 mars, Edouard Philippe a annoncé la prolongation du confinement jusqu'au 15 avril au moins. Une mesure qui devrait permettre de freiner toujours plus la propagation du coronavirus en France.

Les Français vivent tant bien que mal le fait de rester cloîtrés chez eux. À Rennes, des groupes de solidarité entre voisins ont vu le jour, d'autres mettent en ligne des clips vidéo pour apporter un peu de bonne humeur dans les maisons et les appartements.

600 personnes pour "la fête de la fin du coronavirus"

Certains préfèrent penser au jour d'après et à ce qu'ils feront quand ils retrouveront la liberté. Avant même le début du confinement, un Rennais a donc créé un "événement" sur Facebook qu'il a sobrement baptisé "Fête de la fin du coronavirus." L'idée, qui a déjà fédéré plus de 600 personnes, est tout simplement de se retrouver place du Parlement de Bretagne le vendredi 5 juin pour partager un moment festif.

"Le CORONAVIRUS, COmité des RObustes renNAis pour une VIe RUSée vous invite à venir à cet apéro géant et festif avec sourires sans masque, bouches en cœur et de la bonne bière de chez nous! Vive la République, vive le Savon," a écrit Arnaud le créateur de cet événement.

Un "apéro de déconfinement" en mai

Il y a quelques jours, un autre événement a vu le jour sur le réseau social. L'"apéro de déconfinement" est organisé un mois plus tôt, le 4 mai, sur la place des Lices. "Blanquer espère que les cours reprennent le 4 mai. C’est pourquoi nous pouvons espérer, que nous pourrons enfin humer l’odeur des fleurs, du houblon et entendre de l’autre côté du bar "tu me remets la petite sœur ?" à cette date," est-il écrit sur la page annonçant le rassemblement.

Ces événements verront-ils réellement le jour ? Les Rennais semblent en tout cas impatients à l'idée de retrouver l'ambiance festive du centre-ville. Celle qu'ils ont eu tant de mal à quitter le samedi 14 mars après la prise de parole du président de la République.