Confinement : les résidents d'une maison de retraite créent leur web télé pour garder un lien avec l'extérieur

La résidence René Marion compte 132 résidents de 75 à 104 ans ! C'est l'animatrice Séverine Guillermon qui a eu l'idée de créer cette web télé. "Il se passe beaucoup de choses dans cette maison de retraite pour égayer la vie des résidents. Au début du confinement, les personnes âgées ont voulu communiquer avec leurs familles, qui ne pouvaient plus venir les voir. Alors j'ai eu l'idée de faire ce journal qui raconte leur quotidien" explique Séverine.

Un journal avec un générique et une présentatrice

Les personnes volontaires se sont réunies pour choisir les thèmes, certains ont écrit de petits textes et puis Séverine a tourné, avec son appareil-photo. Elle a ensuite monté le journal avec un vrai générique, comme à la télé. C'est Huguette, la présentatrice-vedette de 97 ans, qui lance : "Bienvenue dans notre premier journal !"

Je trouve cela génial. Marie-France, 84 ans

Marie France, 84 ans, s'est découvert une nouvelle passion : "J'ai adoré ! Çà me change ! Jamais j'aurais pensé passer un jour à la télé. Et puis, mes enfants et petits-enfants voient que je vais bien et je leur dis de bien respecter, eux aussi, les règles de confinement !"

La résidence René Marion de Roybon accueille 132 résidents, de 75 à 104 ans ! -

L'aventure va continuer, malgré un confinement plus strict

Depuis le tournage du premier journal, le confinement est devenu plus strict. Les résidents doivent rester dans leur chambre. Les animations collectives ne sont plus permis mais Séverine va à aller les voir un par un pour recueillir leurs témoignages et continuer l'aventure : "Les résidents me l'ont demandé ! Ils tiennent à leur télé ! Ils s'amusent beaucoup à faire cela et on a même un bêtisier. Ils étaient émus quand ils se sont vus pour la première fois à l'écran !"

Les familles ont toutes reçu un lien YouTube pour regarder cette web tv pas comme les autres.